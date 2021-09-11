Украинская "Роксолана" Ольга Сумская дала откровенное интервью, побывав на своей малой родине, где прошло ее детство

55-летняя Ольга поделилась личными переживаниями в программе "ЖВЛ", передает Politeka.net. Актриса рассказала, как ее обзывали в школе, о неудачном замужестве и о том, жалеет ли, что не общается с родной сестрой.

Ольга родилась в семье актеров. Когда ей не было ище и годика родители сорвались и переехали в Запорожье, где им предложили работу. Здесь Сумская прожила 14 лет своей жизни. Будущая звезда ходила в обычную школу. Ольга призналась, что чувствовала себя гадким утенком, из-за больших очков, которые была вынуждена носить.

"Дети очень часто называли меня разными неприятными словами: "стекольщица", "батискаф", "у кого 4 глаза", "парта с очками", - поделилась актриса.

Кроме того, звезда рассказала, о чем до сих пор жалеет. Она не успела попрощаться с отцом Вячеславом Игнатьевичем, который ушел слишком быстро.

"Все-таки боль, боль моей души...", - Ольга не сдержала грустных эмоций.

Кошки скребут еще и потому, что у нее разладились отношения со старшей сестрой Натальей, с которой они в детстве были не разлей вода. Сейчас их нельзя назвать близкими.

"То ли профессия (Наталья тоже актриса, - ред.), то ли жизнь диктует свой ритм... Конечно, надо видеться чаще. Мне б хотелось лишний раз обнять, почувствовать близость... У меня никаких обид нет", - заявила Сумская.

Первым мужем актрисы был ее коллега Евгений Паперный, на 16 лет старший. Познакомилась пара в стенах родного театра, но отношения не сложились. Между парой бушевали итальянские страсти — они часто ссорились и мирились. Во время ссор Евгений Паперный часто поднимал на Ольгу руку. Известно, что бывший муж любил выпить.

Кроме того, в жизни Ольги была и несчастная любовь. Своего суженого она встретила не сразу.

Со вторым своим мужем, актером Виталием Борисюком, Ольга в браке вот уже 25 лет. У нее две взрослые дочери, от разных отцов.

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