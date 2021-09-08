Известная украинская актриса Ольга Сумская показала своих родных
Ольга Сумская родилась в семье талантливейших актеров Анны Опанасенко - заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины, пишет Politeka.net. Также у звезды есть старшая сестра Наталья - тоже актриса.
Вячеслав Сумской умер в 2007 году в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала онкология.
Ольга Сумская разместила семейное фото, на котором запечатлена она с сестрой, отцом и матерью. На снимке все смеялись и выглядели счастливыми.
"Папуля, родной... Сегодня 87... Люблю. Всегда в нашем сердце", - написала актриса.
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Отметим, весной этого года Наталья Сумская в программе "Зірковий шлях" рассказала, что не общается с сестрой.
По ее словам, дружба не сложилась по нескольким причинам, в частности из-за разных стилей жизни и политических взглядов. По словам Натальи, ей не нравится, что Ольга снимается в фильмах и сериалах, транслирующихся в России, хоть и младшая сестра уверяет - она снимается только у украинских режиссеров.
Кроме того, Наталье не нравится, как ее младшая сестра выставляет всю свою жизнь в соцсетях.
Однако обе надеются, что их отношения однажды изменятся и они вместе даже сыграют на сцене.
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