Известная украинская актриса Ольга Сумская показала своих родных

Ольга Сумская родилась в семье талантливейших актеров Анны Опанасенко - заслуженной артистки УССР, и Вячеслава Сумского – народного артиста Украины, пишет Politeka.net. Также у звезды есть старшая сестра Наталья - тоже актриса.

Вячеслав Сумской умер в 2007 году в возрасте 73 лет. Причиной смерти стала онкология.

Ольга Сумская разместила семейное фото, на котором запечатлена она с сестрой, отцом и матерью. На снимке все смеялись и выглядели счастливыми.

"Папуля, родной... Сегодня 87... Люблю. Всегда в нашем сердце", - написала актриса.

Отметим, весной этого года Наталья Сумская в программе "Зірковий шлях" рассказала, что не общается с сестрой.

По ее словам, дружба не сложилась по нескольким причинам, в частности из-за разных стилей жизни и политических взглядов. По словам Натальи, ей не нравится, что Ольга снимается в фильмах и сериалах, транслирующихся в России, хоть и младшая сестра уверяет - она снимается только у украинских режиссеров.

Кроме того, Наталье не нравится, как ее младшая сестра выставляет всю свою жизнь в соцсетях.

Однако обе надеются, что их отношения однажды изменятся и они вместе даже сыграют на сцене.

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