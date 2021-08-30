Известная актриса Ольга Сумская не смогла сдержать эмоций во время выступления Потапа
Вчера знаменитость показала, как готовится к масштабному выступлению по случаю празднования Дня шахтера. В Покровске звезда появилась рано утром и успела даже показать, как готовилась к вечернему выступлению.
Во время концерта между выступлениями артистов Ольга успевала заснять также своих коллег и удивилась яркому и зажигательному выступлению группы «Мозги», которую создал продюсер и певец Потап. Сам артист вместе с группой отплясал на сцене с эффектным сопровождением, дымовой завесой и довольно ритмичной музыкой.
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«Невероятные!» - прокомментировала выступление Ольга и не постеснялась показать свое восхищение ночным выступлением. Под впечатлением, Сумская также сняла Потапа, которой переводил дух во время припева.
До этого, пока работники готовили сцену к будущему праздничному выступлению, сама звезда успела показать новый образ, который примерила в гримерке. Свободное платье-балахон звезда решила ничем не дополнять, а волосы оставила распущенными.
После того, как приготовления к выступлению были завершены, артистка решила пройтись по сцене, где будет выступать вечером, а также показала коллегу, с которым вместе поздравила поклонников, имеющих отношение к празднику шахтеров.
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