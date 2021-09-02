Старшая дочь Ольги Сумской Тоня Паперная поделилась новым образом, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, у Ольги Сумской есть две дочери - 31-летняя Тоня Паперная и 19-летняя Анна Борисюк. Тоня решила пойти по стопам мамы и стала актрисой. Красотка переехала в Москву, где успела выйти замуж, и сейчас активно занимается своей карьерой. Не забывает Паперная и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах красотка была джинсах и кофточке. Девушка сидела на лавочке, распустив волосы. Тоня улыбалась и закрыла глаза от удовольствия, показывая роскошную шевелюру.

"А куда бы вы сейчас полетели отдыхать. Ну вот представим, да?", - написала Тоня под фото.

Фанаты поставили более 900 лайков и написали комментарии:

"Не лечу, но на машине в Татры еду в воскресенье. Давно не была в отпуске", "А мне нравится Англия) Только я там никогда не была))", "Франция и Италия", "Стамбул", "Турция".

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