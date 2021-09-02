Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, устроила красивую фотосессию

Антонина Паперная - актриса, как и ее мама, пишет Politeka.net. Сейчас звезда совмещает карьеру с воспитанием двоих детей.

За жизнью артистки в Инстаграм следят 58,5 тысячи пользователей сети, с которыми она регулярно делится интересными кадрами.

В этот раз Паперная поделилась снимками своей эффектной фотосессии в шляпе.

Дочь Сумской нарядилась в серый "мужской" костюм, надев на голову белую шляпу. Завершил ее образ красивый макияж.

"В шляпе", - написала Паперная.

За 15 часов пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"На обложку журнала🔥🔥🔥", "Красотка!❤️", "Сильно красивая 💐💐💐", "Класс!!! Достойная девочка своей мамочке!!! Ты супер!!!🔥🔥🔥", "Самая крутая, классная, талантливая и любимая Тоня российского кинематографа! ❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Антонина Паперная родилась в семье актеров Ольги Сумской и Евгения Паперного, брак которых быстро распался.

Повзрослев, девушка переехала в Москву, где поступила со второй попытки в театральный институт им. Бориса Щукина.

Сейчас она продолжает жить в Москве, с 2015 года строя отношения с актером Владимиром Яглычом.

Пока пара так и не зарегистрировала свои отношения.

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