Народная артистка Украины Ольга Сумская показала, как забавляется с мужем в ванной после уборки
Не так давно Сумская рассказала, как решила с мужем «расширить квадратные метры», поэтому они купили новую квартиру.
«Я мечтала о своем будуаре отдельный, какую-то ванну. И так мне этого хотелось, гардеробная. Ну, разве я не заслуживаю на отдельную гардеробную?" – раньше рассказывала Сумская.
При этом после переезда из-за множества съемок, участия в театральных постановках и выступлений в качестве ведущей на концертах Ольга не успевает все делать по дому самостоятельно, поэтому пользуется услугами клининговых компаний.
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В очередной раз после такой уборки Сумская со своим мужем Виталием Борисюком похвасталась чистотой и сверкающими стенами в ванной, отделанной мрамором.
«Покажу вам Борисюка, который вот тут готовится к сегодняшнему выступлению. Просто в такой чистоте, ну покажи, как тут все. Тут не к чему придраться!» - рассказывает Ольга.
Как можно заметить, 55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и показывает ежедневные хлопоты в своем Instagram.
Также Сумская записала stories из ванны и показала, как она купает своих собак – Джесю и Жасмин. На видео видно, что для своих домашних любимцев Сумская набирает полную ванну воды.
Ранее Politeka писала, что Ольгу Сумскую, Димопулос и Потапа потрясло известие о смерти знаменитого актера: "Прощай, легенда".
Напомним, что Сумская в крошечном черном боди задала жару на выступлении: стильные кадры.
A еще Politeka сообщала, что дочь Ольги Сумской, которая живет в России, поразила новой фотосессией: "украинские женщины самые красивые".