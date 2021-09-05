Тоня Паперна поділилася новими фотографіями, вразивши новим образом

Як пише Politeka.net, Тоня є дочкою Ольги Сумської від першого шлюбу з актором Євгеном Паперним, якому зараз 71 рік. У красуні також є молодша сестра-Анна Борисюк. 31-річна Тоня поїхала в Росію, де активно будує кар'єру і вийшла заміж за колегу Володимира Яглича. Не забуває Паперна і про Instagram, де ділиться цікавими образами і своєю творчістю.

На нових фотографіях Перерна здалася в топі і джинсах. Дівчина сиділа на піску, позуючи перед фотографом. Тоня опублікувала відразу кілька знімків, дозволивши вибрати фанатам кращу.

Фолловери поставили більше тисячі лайків, включаючи маму Тоні Ольгу Сумську, а також написали коментарі:

"3, 4. Хоча всі інші теж вогонь", "дуже красиво", "особливо перше фото, фотошоп рулить", "українські жінки найкрасивіші".

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