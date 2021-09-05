Тоня Паперная поделилась новыми фотографиями, впечатлив новым образом

Как пишет Politeka.net, Тоня является дочерью Ольги Сумской от первого брака с актером Евгением Паперным, которому сейчас 71 год. У красотки также есть младшая сестра - Анна Борисюк. 31-летняя Тоня уехала в Россию, где активно строит карьеру и вышла замуж за коллегу Владимира Яглича. Не забывает Паперная и об Инстаграм, где делится интересными образами и своим творчеством.

На новых фотографиях Перерная показалась в топе и джинсах. Девушка сидела на песке, позируя перед фотографом. Тоня опубликовала сразу несколько снимков, позволив выбрать фанатам лучшую.

Фолловеры поставили более тысячи лайков, включая маму Тони Ольгу Сумскую, а также написали комментарии:

"3, 4. Хотя все остальные тоже огонь", "Очень красиво", "Особенно первое фото, фотошоп рулит", "Украинские женщины самые красивые".

Напомним, Ольга Сумская на праздник не смогла сдержать эмоций, обратившись к самому близкому человеку

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