Відома актриса Ольга Сумська не перестає дивувати шанувальників архівними кадрами

Артистка намагається показувати в Instagram найрізноманітніші свої фото. У тому числі любить демонструвати і кадри зі зйомок нового серіалу, в якому зараз знімається. Багато фанатів зазвичай помічають, що Ольга виглядає дуже добре і складно сказати, що їй вже за 50.

Нещодавно Сумська також показала серію архівних кадрів і згадала, якою бездоганною красою могла похвалитися і на початку своєї кар'єри. Причому в двох образах Ольга виглядала особливо добре.

У чорному боді і капронових колготках на виступі Ольга сяяла з розпущеним волоссям. А ось в класичному образі з синім атласним платтям Сумська показала більш класичний лук.

Також раніше знаменитість показала, як готується до масштабного виступу.

А під час концерту між виступами артистів Ольга встигала зняти також своїх колег і здивувалася яскравому і запальному виступу групи «мізки», яку створив продюсер і співак Потап. Сам артист разом з групою танцював на сцені з ефектним супроводом, димовою завісою і досить ритмічною музикою.

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