Чувство юмора у актрисы то, что надо

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась забавным видео со своими собаками

Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и показывает ежедневные хлопоты в своем Instagram. На этот раз Сумская записала stories из ванны и показала, как она купает своих собак – Джесю и Жасмин. На видео видно, что для своих домашних любимцев Сумская набирает полную ванну воды.

По словам актрисы, ее собачки воды не боятся, она всегда их моет специальным шампунем, а потом использует бальзам.

"Полный релакс. После шампуня еще бальзам...воды не боятся", - написала Ольга.

Также актриса предложила поклонникам отгадать, кто больше любит купаться и прикрепила опрос, где вариантами ответа были: Джеся, Жасмин или Виталий Борисюк. Чувство юмора в Сумской то, что надо.

Ранее Politeka писала, что Ольгу Сумскую, Димопулос и Потапа потрясло известие о смерти знаменитого актера: "Прощай, легенда".

Напомним, что Сумская в крошечном черном боди задала жару на выступлении: стильные кадры.

A еще Politeka сообщала, что дочь Ольги Сумской, которая живет в России, поразила новой фотосессией: "украинские женщины самые красивые".