Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала нетипичный для себя образ на съемках

Ольга Сумская в последнее время была занята на съемках нового сериала, где провела не один день и вечер. Сейчас, когда уже идут завершающие этапы работы, актриса со съемочной командой показала много материала.

Ольга также с присущим ей юмором похвасталась и необычным образом, который ей пришлось примерить на работе. В роли продавщицы в магазине она смотрелась более чем необычно. Не обошлось без оригинальных решений. Сумской подрисовали один золотой зуб, которые раньше часто ставили.

Сама Сумская только посмеялась над своим преображением и покрутилась перед камерой, показывая с разных сторон себя и место, где снимали последние кадры для сериала.

Отметим, Ольга Сумская славится прекрасным чувством стиля. Звезда однажды призналась, что старается прислушиваться к советам лучших украинских мастеров, но при этом всегда ориентируется на свои ощущения.

Сумская говорит, что нередко она сочетает в себе профессии артиста, имиджмейкера, стилиста и гримера. К тому же она сама неплохо рисует и может сделать себе хороший макияж. Когда визажист дилетант или пытается ей навязать свой стиль, артистка предпочитает не пользоваться его услугами.

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