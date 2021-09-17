Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская расплакалась, поделившись с украинцами воспоминаниями
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская более 30 лет радует украинцев своими актерскими талантами. У 55-летней красотки есть сестра - 65-летняя Наталия. Ольга уже давно не появлялась вместе на публике со своей сестрой. Звезда как-то рассказывала, что причина конфликта не только в профессии, но и политике.
Но несмотря на кофликт Ольга в своем блоге, который ведет в Инстаграм, показала семейную реликвию. Красотка на видео рукой гладила кофту отца, который ушел из жизни 14 лет назад. Также можно услышать тяжелые вздохи и плач Сумской в этот момент.
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"Папина кофточка. 14 лет нет с нами", - написала Ольга.
Также актриса добавила старую фотографию, на которой можно увидеть отца - Вячеслава Сумского, а еще саму Ольгу и ее сестру - Наталью.
Напомним, Сумская после смены имиджа превратилась в типичную продавщицу в продуктовом магазине
Также Politeka писала, что 55-летняя Сумская показала в гримерке, чем еще может привлечь внимание
А еще Politeka сообщала, что Ольга Сумская настрадалась в школе, неудачно вышла замуж и не общается с сестрой