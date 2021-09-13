Украинская "Роксолана" Ольга Сумская показала кадры с гримерки во время подготовки к очередным съемкам

Ольга Сумская является популярной актрисой и певицей, она привыкла показывать себя на сцене в разных образах. При этом артистка выступает часто и нередко уезжает на гастроли вместе с мужем.

В этот раз Сумская показала кадры, сделанные во время подготовки к съемкам в сериале. Сейчас звезда задействована не в одном проекте и чередует работу и гастроли. Записав Сторисы, Ольга покрасовалась перед камерой.

Позировала Ольга в закрытом скромном платье с ярким принтом, которое идеально ей подошло и подчеркнуло сияющую красоту. В 55 лет Ольга демонстрирует, что можно выглядеть молодо и без пластики, а также не скрывать лицо под фильтрами. Поэтому в сериале Ольга старается отыграть свою роль очень уверенно, не беспокоясь за образ.

"Сегодня яркая женщина" - пишет под кадрами Сумская.

Напомним, не так давно Сумская рассказала, как решила с мужем «расширить квадратные метры», поэтому они купили новую квартиру.

При этом после переезда из-за множества съемок, участия в театральных постановках и выступлений в качестве ведущей на концертах Ольга не успевает все делать по дому самостоятельно, поэтому пользуется услугами клининговых компаний.

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