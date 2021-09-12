Украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

Как пишет Politeka.net, Народная и Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская уже не один десяток лет в украинском кино. Красотку называют еще Роксоланой за ее эффектную роль в сериале "Роксолана", который выходил на экранах украинцев с 1996 по 2003 год. Девушка и сейчас продолжает творить, а также ведет блог в Инстаграм.

В этот раз красотка опубликовала фотографии в социальной сети, показав образ из легендарного сериала. На нем молодая Ольга была в роскошном наряде.

"С днем украинского кино", - написала Сумская под фотографией.

На втором снимке Ольга позировала в свитере и юбке по колено. Красотка в таком образе находилась у киностудии им. Довженка. Фото датировано 88-м годом.

На последнем фото Сумская появилась в платке. Этот образ был для фильма "Карпатское золото" 1990 года выпуска.

Напомним, 55-летняя Сумская без макияжа и прически поделилась забавными кадрами из ванной

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