Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами со съемок сериала "Крепостная" и похвасталась шикарной фигурой после Пасхи

В последнее время в своем аккаунте в Инстаграм актриса часто делится моментами со съемок, передает Politeka.net. В этот раз звезда поделилась кадрами из гримерки. Она продемонстрировала процесс подготовки к съемкам, когда ей надевают парик и превращают в героиню сериала - даму в годах.

Сумская показала свое перевоплощение во время подготовки к сьемкам.

Актриса показала наряд, в который ее упаковывает несколько помощниц. Тугой корсет и пышная юбка сделали силуэт Сумской идеальным.

"Хоть мы и ели паски, но корсетик вернул нам прежние формы. Да, девочки? И сейчас мы одеваем шикарный мой костюм. Можно и без блузочки пойти. Да?", - отметила звезда.

Позже Сумская поделилась в сторис короткими видео, показав невероятную атмосферу на съемочном майданчике и своих коллег по сериалу "Крепостная".

Также Сумская показала видеооператоров и прокомментировала: "Красавцы, наконец-то встретились".

После сьемок актриса опубликовала забавное видео, как ей под платье забрался пес Клаус - еще один герой фильма.

Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».

Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".

Также Politeka сообщала, что 65-летняя сестра Ольги Сумской потрясла откровениями о проблемах в звездном семействе: "Дай Бог сил...".