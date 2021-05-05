Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами со съемок сериала "Крепостная" и похвасталась шикарной фигурой после Пасхи
В последнее время в своем аккаунте в Инстаграм актриса часто делится моментами со съемок, передает Politeka.net. В этот раз звезда поделилась кадрами из гримерки. Она продемонстрировала процесс подготовки к съемкам, когда ей надевают парик и превращают в героиню сериала - даму в годах.
Сумская показала свое перевоплощение во время подготовки к сьемкам.
Актриса показала наряд, в который ее упаковывает несколько помощниц. Тугой корсет и пышная юбка сделали силуэт Сумской идеальным.
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"Хоть мы и ели паски, но корсетик вернул нам прежние формы. Да, девочки? И сейчас мы одеваем шикарный мой костюм. Можно и без блузочки пойти. Да?", - отметила звезда.
Позже Сумская поделилась в сторис короткими видео, показав невероятную атмосферу на съемочном майданчике и своих коллег по сериалу "Крепостная".
Также Сумская показала видеооператоров и прокомментировала: "Красавцы, наконец-то встретились".
После сьемок актриса опубликовала забавное видео, как ей под платье забрался пес Клаус - еще один герой фильма.
Напомним, что Сумская насмешила перевоплощением из «белочки» в «бабушку»: кадры из закулисья «Крепостной».
Как Politeka писала, что Ольга Сумская показала украинцам настоящего героя: "Прикрыл собой двух бойцов".
Также Politeka сообщала, что 65-летняя сестра Ольги Сумской потрясла откровениями о проблемах в звездном семействе: "Дай Бог сил...".