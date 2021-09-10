Народная артистка Украины Ольга Сумская показала смешные моменты из своего очередного выступления в театре вместе с мужем
Как пишет Politeka.net, 55-летняя артистка театра и кино Ольга Сумская много выступает в театре и гастролирует по всей Украине. Звезда часто делится с поклонниками кадрами подготовки к спектаклям, показывает различные смешные моменты на сцене и рассказывает о личной жизни в своем Instagram.
На этот раз Сумская показала поклонникам фрагмент спектакля "Любовь морковь", в котором сыграла вместе с мужем Виталием Борисюком. Так, на сцену артистка вышла в шелковом халатике, а ее муж появился на публике в трусах и рубашке.
По сценарию Борисюк бегал за Сумской по сцене, поддавшись страсти.
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"Я изнываю от желания", - говорит актер.
Сцена выглядела довольно забавной и судя по реакции зрителей, спектакль поклонникам Ольги Сумской и Виталия Борисюка понравилась.
Ранее Politeka писала, что Ольга Сумская с гордостью показала Борисюка в ванной на всю страну: "не к чему придраться".
Напомним, что муж Сумской Борисюк в одних трусах и рубашке устроил разборки с женой прямо на сцене: фото.
A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская без макияжа и прически поделилась забавными кадрами из ванной: "Полный релакс".