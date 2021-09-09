Відома українська актриса Ольга Сумська показала кумедні кадри-моменти зі свого виступу з чоловіком в театрі
Ольга Сумська цього року задіяна у багатьох нових проектах, а також постійно гастролює з командою. Актриса театру і кіно багато виступає, тому в мережі показує кадри з виступів, підготовку в гримерці і не забуває ділитися знімками з дому.
Цього разу Сумській вдалося насмішити фанатів кількома відео, які їй надіслали. Актриса виступала у виставі разом з чоловіком, причому артистам довелося зобразити вельми цікаву сцену.
На публіці Сумська з'явилася в піжамі з шовковим халатом, тоді як її чоловік розгулював в одних трусах і сорочці, яку зав'язував на ходу. Момент між артистами виглядав вельми цікаво, на що відразу звернули увагу шанувальники. Пара звикла виступати, тому в будь-якому вигляді буде відчувати себе комфортно.
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Раніше Ольга викликала фурор своїм образом, втім, не тільки на концерті, але і в соцмережі – в коментарях багато відзначили розкішний вигляд зірки.
На знімках актриса з'явилася в блискучому сріблястому платті цікавого фасону, яке красиво підкреслило її струнку фігуру. Довге волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.
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