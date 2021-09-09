Известная украинская актриса Ольга Сумская показала забавные кадры - моменты из своего выступления с мужем в театре

Ольга Сумская в этом году задействована во многих новых проектах, а также постоянно гастролирует с командой. Актриса театра и кино много выступает, поэтому в сети показывает кадры с выступлений, подготовку в гримерке и не забывает делиться снимками из дома.

В этот раз Сумской удалось насмешить фанатов несколькими видео, которые ей прислали. Актриса выступала в спектакле вместе с мужем, причем артистам пришлось изобразить весьма интересную сцену.

На публике Сумская появилась в пижаме с шелковым халатом, тогда как ее супруг разгуливал в одних трусах и рубашке, которую завязывал на ходу. Момент между артистами выглядел весьма интересно, на что сразу обратили внимание поклонники. Пара привыкла выступать, поэтому в любом виде будет чувствовать себя комфортно.

Ранее Ольга произвела фурор своим образом, впрочем, не только на концерте, но и в соцсети – в комментариях многие отметили роскошный вид звезды.

На снимках актриса появилась в блестящем серебристом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.

Напомним, что Сумская в крошечном черном боди задала жару на выступлении: стильные кадры

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской с распущенными волосами показалась во всей красе

Также Politeka писала, что Ольга Сумская из закулисья показала, что Потап вытворяет на сцене с молодыми парнями