Известная украинская актриса Ольга Сумская показала забавные кадры - моменты из своего выступления с мужем в театре
Ольга Сумская в этом году задействована во многих новых проектах, а также постоянно гастролирует с командой. Актриса театра и кино много выступает, поэтому в сети показывает кадры с выступлений, подготовку в гримерке и не забывает делиться снимками из дома.
В этот раз Сумской удалось насмешить фанатов несколькими видео, которые ей прислали. Актриса выступала в спектакле вместе с мужем, причем артистам пришлось изобразить весьма интересную сцену.
На публике Сумская появилась в пижаме с шелковым халатом, тогда как ее супруг разгуливал в одних трусах и рубашке, которую завязывал на ходу. Момент между артистами выглядел весьма интересно, на что сразу обратили внимание поклонники. Пара привыкла выступать, поэтому в любом виде будет чувствовать себя комфортно.
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Ранее Ольга произвела фурор своим образом, впрочем, не только на концерте, но и в соцсети – в комментариях многие отметили роскошный вид звезды.
На снимках актриса появилась в блестящем серебристом платье интересного фасона, которое красиво подчеркнуло ее стройную фигуру. Длинные волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж и уверенный вид.
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