Почуття гумору в акторки те, що треба

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася кумедним відео зі своїми собаками

Як пише Politeka.net, 55-річна акторка театру та кіно Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя та показує щоденні хлопоти у своєму Instagram. Цього разу Сумська записала stories з ванни та показала, як вона купає своїх собак – Джесю та Жасмін. На відео видно, що для своїх домашніх улюбленців Сумська набирає повну ванну води.

За словами акторки, її собачки води не бояться, вона завжди їх миє спеціальним шампунем, а потім використовує бальзам.

"Повний релакс. Після шампуню ще бальзам…Води не бояться", - написала Ольга.

Також акторка запропонувала шанувальникам відгадати, хто більше любить купатися та прикріпила опитування, де варіантами відповіді було: Джеся, Жасмін чи Віталій Борисюк. Почуття гумору в Сумської те, що треба.

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