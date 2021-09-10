Народна артистка України Ольга Сумська показала, як бавиться з чоловіком у ванній після прибирання

Не так давно Сумська розповіла, як вирішила з чоловіком «розширити квадратні метри», тому вони купили нову квартиру.

"Я мріяла про свій будуар, якусь ванну. І так мені цього хотілося, гардеробна. Ну, хіба я не заслуговую на окрему гардеробну?"- раніше розповідала Сумська.

При цьому після переїзду через безліч зйомок, участі в театральних постановках і виступів в якості ведучої на концертах Ольга не встигає все робити по дому самостійно, тому користується послугами клінінгових компаній.

В черговий раз після такого прибирання Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком похвалилася чистотою і блискучими стінами у ванній, обробленої мармуром.

«Покажу вам Борисюка, який ось тут готується до сьогоднішнього виступу. Просто в такій чистоті, ну покажи, як тут все. Тут немає до чого причепитися!» - розповідає Ольга.

Як можна помітити, 55-річна актриса театру і кіно Ольга Сумська часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя і показує щоденні клопоти в своєму Instagram.

Також Сумська записала stories з ванни і показала, як вона купає своїх собак – Джесю і Жасмин. На відео видно, що для своїх домашніх улюбленців Сумська набирає повну ванну води.

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