Відома українська актриса Ольга Сумська показала своїх рідних

Ольга Сумська народилася в родині найталановитіших акторів Анни Опанасенко - заслуженої артистки УРСР, і В'ячеслава Сумського - народного артиста України, пише Politeka.net. Також у зірки є старша сестра Наталя - теж актриса.

В'ячеслав Сумський помер у 2007 році у віці 73 років. Причиною смерті стала онкологія.

Ольга Сумська розмістила сімейне фото, на якому зображена вона з сестрою, батьком і матір'ю. На знімку всі сміялися і виглядали щасливими.

"Татусю, рідний... Сьогодні 87... Люблб. Завжди в нашому серці", - написала актриса.

Зазначимо, навесні цього року Наталія Сумська у програмі "Зірковий шлях" розповіла, що не спілкується з сестрою.

За її словами, дружба не склалася з кількох причин, зокрема через різні стилі життя і політичні погляди. За словами Наталії, їй не подобається, що Ольга знімається у фільмах і серіалах, що транслюються в Росії, хоч і молодша сестра запевняє - вона знімається тільки в українських режисерів.

Крім того, Наталії не подобається, як її молодша сестра виставляє все своє життя в соцмережах.

Однак обидві сподіваються, що їхні стосунки одного разу зміняться і вони разом навіть зіграють на сцені.

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