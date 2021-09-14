Відомий виконавець Олег Винник виступив на святкуванні 120-річчя міста Буча під Києвом

Як пише Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилися ексклюзивні фото з концерту, який проводився на стадіоні «Ювілейний». На фото видно, що стадіон переповнений, а глядачі запалюють під пісні улюбленого виконавця. Винник на знімках, як завжди виглядає чудово.

"Люблю святкувати разом з вами ваші знаменні дати! Дякую за феєричний прийом! Вся Буча на Ювілейному. Ще раз вітаю з Днем народження!",- підписав фото артист.

У коментарях шанувальники стали ділитися враженнями про концерт.

"Там, де ви, завжди свято", "Ви людина свято! Навіть сильний дощ пройде від вашого голосу. Запалили Бучу по повній!", "Вся Буча запам'ятає цей концерт, спасибі тобі велике за ці емоції", "Олег Анатолійович, ви найкращий! І зі святом привітали, і дівчат найщасливішими зробили", "Молодець, феєрично!", "Ох, Олег Анатолійович, ви ж у нас людина-свято», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що шанувальниці Олега Винника "атакували" його машину: "будь ласка...".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник у всьому чорному поставив на вуха місто під Києвом:"не забувайте...".

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