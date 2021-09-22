Украинская певица Ольга Полякова ошарашила поведением за кулисами шоу «Маска»

Как пишет Politeka.net, Полякова вместе с Олегом Винником, Дзидзьо, Андреем Данилко и Настей Каменских стала детективом второго сезона шоу «Маска». Сейчас проходят съемки шоу, о чем звезды сообщают в своих социальных сетях.

На свежих кадрах Ольга продемонстрировала очередной эпатажный образ, созданный специально для шоу. В этот раз артистка красовалась в белом парике, украшенном заколками и необычном платье, которое напоминало наряд принцессы.

В сторис у Поляковой появился пикантный момент, снятый за кулисами. Певица повесилась на Олега Винника и стала признаваться ему в любви, вероятно, забыв, что у нее есть муж.

«Любимый. Люблю тебя, единственный. Любимый», - пропела Полякова, обнимая Винника.

Отметим, что на проекте артисты регулярно делают друг к другу двусмысленные намеки и ведут себя неприлично. Зрители в соцсетях неоднократно обвиняли их в этом.

Напомним, что Полякова с разными глазами ошеломила переменой внешности: «Боже, кто это?».

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала о трудном детстве: "Невозможно было жить".

Также Politeka писала, что Полякова расслабилась в руках косметолога и показала, какие процедуры делает с лицом: кадры.