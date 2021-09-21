Українська співачка Оля Полякова показала, як упорядковує себе у косметолога

Оскільки артистка часто знімається в різних шоу, її шкіра піддається різному впливу і множинному накладенню гриму. Щоб правильно очищати обличчя і зберегти нормальний стан свого зовнішнього вигляду, зірка часто ходить до косметолога.

Полякова вже не раз підкреслювала, що багато років ходить до одного і того ж лікаря, а також коле ботокс, щоб уникнути появи глибоких мімічних зморшок. У салоні Ольга також робить кілька різних процедур: RF-ліфтинг, карбоксітерапію і лазерну епіляцію.

У Сторі видно, що Полякова дійсно не пропускає візитів до косметолога, оскільки розуміє, що секрет краси в регулярності догляду і строгості до себе.

Оскільки зірка не схильна до повноти, вона може дозволити собі не силньо обмежувати харчування, а ось що стосується догляду за обличчям і тілом - тут зірка не дріб'язкова.

Нагадаємо, нещодавно Полякова була запрошеною суддею в шоу " Співають всі!", а цього разу, кілька днів тому, Ольга стала запрошеною суддею на популярному шоу «Танці з зірками».

Раніше артистка сама брала участь в проекті, а також була запрошеною суддею і ведучою балкона. Для нового ефіру Полякова вибрала блискучу сукню зі значним декольте. Голову вона прикрасила величезними пір'ям, які зробили і без того високу артистку ще вище.

Нагадаємо, що Полякова влаштувала переполох на шоу " Співають всі!": "Повеселила всіх".

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