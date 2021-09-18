Оля Полякова рассказала, что у нее с Олегом Винником

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова и Олег Винник являются детективами шоу "Маска". На страничке "Звездного пути" появились интересные подробности о парочке.

Оказалось, что у Оли Поляковой и Олега Винника "роман". Красотка рассказала подробности:

"У нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы это делали шесть часов подряд. Я пришла домой немножко веселая и в три утра".

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Винник тоже рассказал об этом:

"Совместная дуэтная песня".

"Ребенок Оли Поляковой и Олега Винника", - подписано было видео.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Олег, зачем ты связался с Поляковой. Она, как всегда, не будет петь, а будет перекрикивать своего партнера. Неужели она думает, что чем громче, тем лучше?". "Чтооооооооооо....".

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