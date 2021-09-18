Оля Полякова рассказала, что у нее с Олегом Винником
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова и Олег Винник являются детективами шоу "Маска". На страничке "Звездного пути" появились интересные подробности о парочке.
Оказалось, что у Оли Поляковой и Олега Винника "роман". Красотка рассказала подробности:
"У нас большая любовь с Олегом Винником, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы это делали шесть часов подряд. Я пришла домой немножко веселая и в три утра".
Орбакайте похвасталась талантом взрослого внука Пугачевой, семья может гордиться: "Ого, как круто"
Звезда популярных сериалов ушел из жизни, коллеги сообщили о трагедии: "Прощай, дорогой друг"
Рыдающая Сумская показала семейную реликвию и сестру, с которой в ссоре: "14 лет не с нами"
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Винник тоже рассказал об этом:
"Совместная дуэтная песня".
"Ребенок Оли Поляковой и Олега Винника", - подписано было видео.
Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:
"Олег, зачем ты связался с Поляковой. Она, как всегда, не будет петь, а будет перекрикивать своего партнера. Неужели она думает, что чем громче, тем лучше?". "Чтооооооооооо....".
Напомним, Полякова в сияющем наряде устроила настоящий "разрыв" на сцене
Также Politeka писала, что Дзидзьо засветил, чем его порадовала разодетая в латекс Полякова, видео
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой с "рогами" и темной помадой поразила образом для школьной фотосессии