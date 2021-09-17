Популярный украинский певец DZIDZIO показал, чем его порадовала на съемках шоу «Маска» Оля Полякова

Сейчас DZIDZIO, Полякова, а также Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко заняты съемками второго сезона шоу «Маска». Судя по всему, звездные детективы уже успели сдружиться, и теперь дарят друг другу подарки на съемочной площадке. В своем Инстаграм Дзидзьо показал, чем его решила порадовать звездная коллега.

На видео можно увидеть, как Полякова в латексном костюме «зайки» протягивает певцу съедобный презент.

«Зайчик тебе передал гостинчик», - с милой улыбкой произносит Оля, заглядывая в красивый пакет, который она принесла с собой.

Дзидзьо тут же интересуется, что ему перепало.

«Смотри: самоиспеченный хлеб, бриошь самоиспеченная – это все на закваске без дрожжей – а это масло из козьего молока», - рассказывает Полякова.

«Спасибо, цем», - благодарит певицу довольный Дзидзьо.

На прощание Полякова заставляет его обязательно попробовать хлеб сразу же.

« Зайчик передал мне подарочек. Это самый вкусный хлеб и сыр. Спасибо! Но я еще хочу, потому что уже съел», - подписал видео Дзидзьо.

Напомним, DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе.

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