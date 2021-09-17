Развод DZIDZIO (Михаила Хомы) и певицы Slavia (Ярославы Притулы) после 20 лет отношений до сих пор не дает покоя поклонникам

Недавно в Сети заговорили о примирении парочки. Случилось это после того, как DZIDZIO похвастался у себя в Инстаграм покупкой роскошной квартиры с видом на озеро в новостройке на Новообуховском шоссе в Киеве.

Тогда под постом артиста отозвалась его бывшая возлюбленная.

"Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Михаил, что осуществил мою мечту", - написала Slavia.

"Это место тебе очень идет", - ответил DZIDZIO.

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Любезности, которыми обменялась парочка, вызвали много вопросов.

Михаил расставил точки над "i", комментируя ситуацию "Зірковому шляху". Съемки проходили 10 сентября на открытии певцу именной звезды в Киеве, передает Politeka.net.

"Я сейчас один, - признался DZIDZIO. - На самом деле мы друг друга любим, уважаем - это основное. Я нигде ничего плохого о Slavia не говорил и не буду говорить".

Что касается квартиры, артист отметил: "Очень красивая квартира, чрезвычайно. Ты выходишь и видно озеро, 150 квадратов... и я отдаю ее Ярославе".

А вот ни о каком примирении и речи быть не может.

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