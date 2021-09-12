Певец Dzidzio (Михаил Хома) показал свою новую подружку

Известный певец Михаил Хома прославился после создания группы Dzidzio, пишет Politeka.net. Сейчас артист активно занимается карьерой, и, по его признанию в одном из интервью, у него нет времени на личную жизнь.

Известно, что Михаил в этом году развелся со своей женой Ярославой Притулой, с которой строил отношения около 20 лет. В Сети ходили слухи, что причиной развода стала кума Дзидзьо, певица Оля Цибульская, с которой тот неоднократно появлялся на разных мероприятиях.

Сама Ярослава однажды заявила, что ей было больно видеть мужа с украинской артисткой, но брак распался по многим причинам.

Сама же Цибульская неоднократно рассказывала, что они с Михаилом просто друзья. Однако теперь у певицы появилась "конкурентка".

В новом посте Хома показал свою новую подружку. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Оля, это Дзидзьо мой падружок, поняла?", - произнесла девочка на видео.

"Знакомьтесь это Камила, теперь я ее падружок @camila_bright_ 🥰🤣🤣🔥", - подписал кадры Хома.

Девочкой оказалась Камила - юная модель и, вероятно, актриса.

За восемь часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев:

"Ух ты, какая пАдружка 🔥 Я бы тоже такую хотела иметь 👌😁", "Бомба 🔥", "Камила, ты супер 👏".

Напомним, что Дзидзьо показал, как веселится после развода со Slavia

Также Politeka писала, что Дзидьзо после развода поделился с украинцами радостным событием

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