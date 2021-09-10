Украинский певец Михаил Хома, солист группы Дзидзьо, поделился в Инстаграм важной датой

Как пишет Politeka.net, Михаил Хома является популярным украинским музыкантом. Недавно певец рассказал, что решил развестись с певицей Slavia. Также красавчик активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео вся группа была вместе. Как оказалось, сегодня у коллектива праздник - 12 лет с момента создания.

"Сегодня группе DZIDZIO 12 лет !!!

Спасибо за то, что вы с нами", - написал Михаил.

Слава Демин сразу прокомментировал публикацию: "Ура".

Павел Зибров не стал отставать и тоже прокомментировал публикацию: "Поздравляю"

Фанаты посмотрели ролик более 14 тысяч раз и написала комментарии:

"Поздравляю", "Поздравления", "Успехов, вдохновения и процветания", "Мои поздравления", "Чтобы нас радовали еще многие года".

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская в майке с глубоким вырезом призналась, как покоряла Киев

А еще Politeka сообщала, что известный украинец рассказал о своих отношениях с экс-женой Дзидзьо Slavia

Также Politeka писала, что разведенный Дзидзьо публично заговорил о чувствах, экс-жена Славия не смолчала



