Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена DZIDZIO (Михаила Хомы) готовится к грандиозному шоу

А помогает ей в этом старый друг еще со школы, а ныне известный украинский дирижер Тарас Демчишин, который ради нее прителел из Японии.

Ярослава, которая длительное время была в тени экс-мужа и только год назад начала свою сольную картеру, вместе с Тарасом уже успели дать несколько совместных концертов. Теперь они готовятся к большому шоу, которое состоится 4 ноября в филармонии.

Об этом и о своих отношениях со Slavia Демчишин рассказал в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production, передает Politeka.net.

"Это будет балет и световое шоу. Будут работать профессионалы со светом, которые сотрудничали с Кузьмой", - отметил дирижер.

Когда ведущий спросил Тараса, какие у него сейчас отношения со школьной подругой, тот заулыбался и немного покраснел.

"Прекрасно!", - коротко ответил дирижер.

"Ходили ли вы уже в ресторан?", - продолжал допытываться блогер.

"В другой раз расскажу...", - парировал Демчишин, который не захотел подтвердить или опровергнуть слухи о романе со Slavia, выбрав тактику - до последнего держать интригу.

Отметим, отношения Ярославы с Дзидзьо длились порядка двадцати лет. Причиной разрыва, по словам певицы, стало невнимание со стороны мужа, более того, она не получила от него той поддержки, на которую рассчитывала, начиная собственную карьеру. Также ходили слухи о романтической связи Михаила с певицей Олей Цибульской.

Напомним, что разведенный Дзидзьо публично заговорил о чувствах, экс-жена Славия не смолчала: «Моя любовь…»

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