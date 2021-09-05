Бывшая жена известного музыканта Дзидзьо певица Slavia поделилась неожиданными фото

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Slavia (Ярослава Хома), которая после развода с шоуменом и исполнителем Дзидзьо начала активно строить свою сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами со съемок "Богиня шоппинга", героиней которого стала.

На снимках Ярослава запечатлена в студии программы, на некоторых фото она позирует в компании других участниц. Перед камерой красотка появилась в коротенькой джинсовой юбке и ярком цветочном платке вместо блузки, который прикрыл прелести и подчеркнул фигуру. Длинные волосы певицы заплетены в красивую косу и украшены пышным венком из цветов, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Slavia рассказала о своем участии в шоу: " Смотрели новый выпуск «Богиня шопинга»? Как вам наша тройка? Моя задача была раскрыть себя с другой стороны, показать ту самую "девушку с перцем". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певицы, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Экс-жена Дзидзьо Slavia оказалась в эпицентре жуткого ЧП в Киеве, огонь охватил автомобиль: кадры.

Как сообщала Politeka, Экс-жена Дзидзьо Slavia заинтриговала словами об участии в реалити-шоу: "Одни из самых сложных съемок".

Также Politeka писала, что Экс-жена Дзидзьо Slavia в обновке поделилась своей большой радостью: "Влюбилась...".