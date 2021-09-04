Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia оказалась свидетелем страшной аварии в Киеве

Соответствующие кадры Ярослава Притула (настоящее имя исполнительницы) разместила в Stories Инстаграма, в субботу, 4 сентября.

Проезжая по улице Богдана Хмельницкого бывшая жена известного музыканта увидела, как во время движения загорелась иномарка.

Огонь в считанные секунды охватил автомобиль Volvo.

На кадрах видны сотрудники ГСЧС, которые боролись с огнем, а также замечена машина скорой помощи.

За происходящим певица наблюдала из салона своего автомобиля. Она никак не комментировала событие.

Отметим, что после развода с артистом Дзидзьо певица стала активно развивать свою сольную карьеру.

В одном из интервью Ярослава призналась, что процесс осознания проходил плавно. Сначала они просто жили отдельно, а затем поняли, что стоит расстаться после 8 лет брака и остаться в хороших отношениях.

Напомним, что экс-жена Дзидзьо в шикарном платье откровенно заговорила о своих чувствах.

Как сообщала Politeka, Slavia показала, где и как приходит в себя после громкого расставания с Dzidzio.

Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в обновке поделилась своей большой радостью.