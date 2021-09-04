Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia оказалась свидетелем страшной аварии в Киеве
Соответствующие кадры Ярослава Притула (настоящее имя исполнительницы) разместила в Stories Инстаграма, в субботу, 4 сентября.
Проезжая по улице Богдана Хмельницкого бывшая жена известного музыканта увидела, как во время движения загорелась иномарка.
Огонь в считанные секунды охватил автомобиль Volvo.
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На кадрах видны сотрудники ГСЧС, которые боролись с огнем, а также замечена машина скорой помощи.
За происходящим певица наблюдала из салона своего автомобиля. Она никак не комментировала событие.
Отметим, что после развода с артистом Дзидзьо певица стала активно развивать свою сольную карьеру.
В одном из интервью Ярослава призналась, что процесс осознания проходил плавно. Сначала они просто жили отдельно, а затем поняли, что стоит расстаться после 8 лет брака и остаться в хороших отношениях.
Напомним, что экс-жена Дзидзьо в шикарном платье откровенно заговорила о своих чувствах.
Как сообщала Politeka, Slavia показала, где и как приходит в себя после громкого расставания с Dzidzio.
Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в обновке поделилась своей большой радостью.