Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia показала себя в шикарном образе и призналась в том, что чувствует сейчас

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз девушка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре певица в шикарном длинном платье в пол синего цвета. Ярослава заговорила в публикации о том, что скоро выходит её новая песня, в которой она выразила свои чувства.

"Скоро премьера песни, в которой я написала о своих чувствах, о том, что чувствую в данный период, о своем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом...

Я не всегда понимаю, и могу объяснить значение фраз, которые приходят будто ниоткуда, и состоят в рифмы, но со временем открывается истина...Ради шоу - бизнеса мне не нужно «идти по головам», играть людьми и чувствами ...

Моя душа бунтует, когда играют и манипулируют мной. Все это проявляется в творчестве. Подсознательно. С моей жизни исчезает ненужное. Я выбираю тех, с кем уютно, легко и тепло моей души, при любых обстоятельствах. Я взрослая девочка. К этому времени я научилась чувствовать и проявлять себя, немного о себе понимать.

Я стараюсь принимать людей такими, как они есть, особо не рассчитывая на то, что все будут принимать и понимать мою сущность ... Спасибо тем, кто со мной, кто верит мне, верит в меня - знакомым и незнакомым - всем взаимной любви ❤️", призналась певица.

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