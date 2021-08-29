Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia показала себя в шикарном образе и призналась в том, что чувствует сейчас
Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз девушка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре певица в шикарном длинном платье в пол синего цвета. Ярослава заговорила в публикации о том, что скоро выходит её новая песня, в которой она выразила свои чувства.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Опухшая Каменских ужаснула видом из-за болезни, певицу не узнать: "Просто умираю"
Могилевская на "Співають всі" взбесила украинцев, разомлев рядом с Меладзе: "Позор"
Гвоздева рассказала, почему не общается с Остапчуком после "Танців з зірками": "Убеждала, чтобы он не бил морду..."
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
"Скоро премьера песни, в которой я написала о своих чувствах, о том, что чувствую в данный период, о своем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом...
Я не всегда понимаю, и могу объяснить значение фраз, которые приходят будто ниоткуда, и состоят в рифмы, но со временем открывается истина...Ради шоу - бизнеса мне не нужно «идти по головам», играть людьми и чувствами ...
Моя душа бунтует, когда играют и манипулируют мной. Все это проявляется в творчестве. Подсознательно. С моей жизни исчезает ненужное. Я выбираю тех, с кем уютно, легко и тепло моей души, при любых обстоятельствах. Я взрослая девочка. К этому времени я научилась чувствовать и проявлять себя, немного о себе понимать.
Я стараюсь принимать людей такими, как они есть, особо не рассчитывая на то, что все будут принимать и понимать мою сущность ... Спасибо тем, кто со мной, кто верит мне, верит в меня - знакомым и незнакомым - всем взаимной любви ❤️", призналась певица.
Ранее сообщалось, Дзидзьо весь в белом до глубины души потряс экс-жену Slavia: "Сколько драматизма..."
Также, экс-жена Дзидзьо Slavia в мини-платье неожиданно обратилась к украинцам за помощью: "Какие выбрать?"
Politeka рассказывала, Дзидзьо после развода удивил бывшую жену Slavia внешним видом: неожиданное фото