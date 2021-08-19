Певец Дзидзьо (Михаил Хома) показал стильный образ, впечатлив бывшую супругу Slavia (Ярослава)

Как пишет Politeka.net, Дзидзьо стал популярным украинским исполнителем. Красавчик в 2013 году женился на Ярославе, но пара недавно решила развестись. Но как можно заметить по активности в сети, бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

На новом фото Михаил позировал в розово-желтом костюме. Рядом с ним стояли остальная команда.

"Мы на корабле нарезаем волны", - написал Хома.

"Новые костюмы или яя давно не была на ваших концертах", - написала Ярослава под фото.

"Вау, шикарные", "Вы лучшие", "А где люлик", "Очень крутой прикид, где купить?", "Плывите в Умань. Мы вас с нетерпением ждем", "Хорошо отыграть на свадьбе", "Ну очень стильные", "А скоро выступать на одной сцене! До встречи, и счастливого плавания Вашей команде", "Круто, ребята, скучаем по концертам", "Блин, прикид вообще огонь", "Я бы пошла в круиз с таким капитаном".

Напомним, примирение Дзидзьо с экс-женой Slavia, в Сети появились фото и подробности

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