Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена DZIDZIO (Михаила Хомы) заинтриговала поклонников предстоящим событием

Как известно, Ярослава недавно начала сольную карьеру и уже успела выпустить несколько треков ("Я тебе не мамка", "Хочу крутого" и др.). До этого девушка была верной помощницей и опорой для своего супруга - их отношения длились порядка двадцати лет. Уйдя в сольное плавание, Slavia жаловалась, что не получила от мужа в ответ должной поддержки. Это, помимо всего прочего (Михаилу приписывали роман на стороне), тоже стало причиной их развода.

Сейчас певица полна творческих идей. В частности, она готовится к своему большоу концерту SLAVIA PREMIUM CONCERT, к которому привлекла своего давнего друга, дирижера Тараса Демчишина, с которым знакома еще со школы. Ради нее парень прилетел из Японии.

Парочка сделала важное объявление о переносе даты мероприятия. Соответствующие кадры опубликованы в микроблоге Ярославы в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте книз).

"Наш концерт переносится по техническим причинам на 4 ноября. Мы готовы, мы заряжены!", - объявила певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые сделали комплименты Slavia и ее другу.

"Славия и Тарас чем-то очень схожи. 😍Харизматичные.🙌🔥❤️"

"Какие Вы милые, ребята 👏😍🥰"

"Такой мужчина интересный рядом с вами! Интересно, продолжиться ли ваше общение после концерта)"

"Вы хорошая пара"

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