В сети рассекретили возможного ухажера певицы Slavia, которая является бывшей женой Дзидзьо

Как сообщает Politeka.net, не так давно известный исполнитель и шоумен Дзидзьо объявил о разводе с красоткой-женой Ярославой, которая начала свою сольную карьеру под именем Slavia. И хотя шумиха вокруг расставания пары еще не утихла, девушке уже начали приписывать новые романы. Так, недавно на YouTube-канале Rostyslove Production ведущий выдвинул теорию о том, что на сердце разведенной певицы претендует известный дирижер Тарас Демчишин (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Эти слухи появились не спроста, так как Ярослава и Тарас сейчас вместе работают над программой концерта, который в начале августа состоится в Хмельницком. "5 августа певица Slavia выступит на сцене Хмельницкой областной филармонии с чрезвычайно талантливым и известным дирижером Тарасом Демчишиным", - говорится в подписи к видео.

В интервью YouTube-каналу дирижер рассказал, что он знает Ярославу еще со школы, они вместе учились и она всегда ему нравилась, однако прямо на вопросы о возможных отношениях не отвечает. Надо сказать, что в комментариях к видео пользователи начали заявлять, что Ярослава и Тарас могли бы стать красивой парой.

"Славия заслуживает уважения и искренней любви, желаю удачи", "Свято место пусто не бывает, успехов и процветания Славии!", "Такая красивая девушка долго сама не будет. Еще локти будет Хома себе кусать, что предал свою Славию", "Не стоит загадывать, если у них сложится, то это будет хорошо. Счастья паре", "Славия такая умиротворенная, светится от счастья. Вот, что значит настоящий мужчина рядом", "Тарас намного красивее, чем Дзидзьо", - пишут в комментариях.

Напомним, Певица Slavia впечатлила фигурой в разных нарядах, светясь от счастья после развода: "Мне больше всего идет...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Дзидзьо Slavia показала формы в узком боди, нарвавшись на комплименты: "Вы как Мэрилин Монро".

Также Politeka писала, что Дзидзьо после развода со Slavia подловили с беременной Катей Осадчей: "Загульщик".