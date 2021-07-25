Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена DZIDZIO (Михаила Хомы),показала, как выглядит после болезненного разрыв отношений
Восходящая звезда сейчас плотно занимается развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net. В своих ранних интервью артистка рассказала, что ей надоело находиться в тени мужа, и она твердо намеривается стать популярной.
Славия находит время на ведение соцсетей. В частности, на ее Инстаграм подписаны 22,9 тысячи пользователей сети. В своих постах певица делится откровениями, а также радует разнообразием образов.
В этот раз бывшая жена Дзидзьо разместила в сторис несколько фото в разных нарядах, и просила поклонников выбрать лучший.
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"Выбираю повседневный лук. Что мне больше всего идет, от 1 до 4?", - написала Ярослава.
Наряды смотрелись на Славии эффектно. Будь то обычные белые брюки с блузой, плиссированная юбка с ярким жакетом, зеленый плащ, или красное платье.
На каждом фото девушка простоя сияла, будто показывая, что болезненный развод уже давно в прошлом.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Стоит отметить, что пока Инстаграм певицы только набирает популярности, и ее посты собирают не так много лайков.
Напомним, Slavia ответила на нападки, влипнув в новый скандал после развода с Дзидзьо
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