Артистка говорит, что планировала встречу давно

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Так, артистка решила устроить дельфинотерапию и отправилась в дельфинарий, чтобы поплавать в бассейне с этими умными животными.

Соответствующую видеозапись она обнародовала на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Ярослава Хома (настоящее имя певицы) призналась, что в последнее время с ней многое происходит впервые в жизни и встречу с дельфинами она планировала давно.

«Милые, игривые, интеллектуальные ... Дельфины одни из самых любимых животных человека. Они очень умные, с веселым и дружелюбным характером. Дельфины это не рыбы, а млекопитающие, животные. Только формой тела и тем, что живут в воде они напоминают рыб»,- отметила она.

Девушка поделилась интересными подробностями, сообщив, что дельфины рожают детенышей, а не откладывают икру, как рыба. Дельфины могут долго находиться под водой, но все же они требуют воздуха. Некоторые виды дельфинов могут задерживать дыхание 30 мин. Мозг - их самый большой орган. Во рту дельфина до 200 зубов. Дельфины узнают себя в зеркале, и с интересом смотрят телевизор.

«Общение с дельфинами дарит много положительных эмоций. Дельфины дарят людям безграничную любовь и пользу. Вы верите в терапию дельфинами?», - обратилась она к фанатам.

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