Бывшая жена Дзидзьо певица Славия показала необычное фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia, недавно развелась со своим знаменитым мужем Михаилом Хомой, более известным под сценическим именем Дзидзьо. Девушка активный пользователь Instagram, где часто радует публику яркими фото из своей жизни. Так, недавно красотка показывала себя в вышиванке, а теперь выложила в сеть снимок, на котором появилась в весьма смелом образе.

Как видно на фото, 37-летняя Слава запечатлена на прогулке в стильном образе. Перед камерой она появилась в короткой кожаной юбке черного цвета и яркой оранжевой блузке, поверх которой накинула темный пиджак. Длинные роскошные волосы певицы распущены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Slavia написала о мотивации: "Все причины внутри. Наружу только возможности". Эта фраза сделала не один мой день... Люблю мотивировать себя и других. Моя мотивация: иногда напоминай себе, что ты «0», не воспринимая это буквально. Из любви к себе время от времени полезно обнуляться (всегда есть куда расти), и не стесняйся этого, потому что кому до твоего «0» еще надо дорасти".

Пользователи тут же принялись обсуждать новое фото красотки, засыпая е комплиментами в комментариях к публикации: "Действительно вдохновляете, Славия", "Ух, красотка", "Какие ножки", "Слава, вы прекрасная", "Какая красивая", "Образ огнь".

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

Также Politeka писала, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".