Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома), которая разводится с известным исполнителем DZIDZIO (Михаила Хомы), попала в новый скандал

Недавно артистка отправилась в дельфинарий, передает Politeka.net. Видео своего отдыха звезда опубликовала в Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Кадры получили довольно неоднозначную реакцию в сети - некоторые люди были рады за Славию, а другие - негативно отнеслись к тому, что певица поддерживает дельфинарии, ведь в них мучают млекопитающих.

"Славия, нет, только не Вы, я не хочу отписываться от Вас из-за этого видео, выступите лучше за закрытие дельфинариев, уверена, не только я Вас поддержу, эти гениальные животные не должны жить в неволе", "Вы меня разочаровали! Ну как?) Какие дельфинарии, какое счастье? Для дельфинов это не счастье !!!! "," Не понимаю, почему люди, а тем более, публичные люди до сих пор ходят в дельфинарии...", - написали пользователи сети.

Звезда ответила в сторис на нападки возмущенных украинцев:

"Предусматривая различные реакции, все же решила написать пост, чтобы поднять этот вопрос. Мнения расходятся ... Тема значительно глубже и шире, чем кажется на первый взгляд, и касается не только посещения дельфинариев.

Если у вас есть идеи по защите этих прекрасных представителей фауны - пишите!".

Звезда написала, что ждет сообщения от тех, у кого есть идеи по защите этих представителей фауны.

Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia в кожаном мини преподала украинкам "урок": "Не стесняйся этого...".

Как сообщала Politeka, Цибульская решила высказаться о жене Dzidizio, с которой у них конфликт: "Я желаю Slavia...".

Также Politeka писала, что SLAVIA, которая разводится с Дзидзьо, показала, что с ней произошло: «Символическая встреча».