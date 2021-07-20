Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) появился на публике с известной телеведущей

Дзидзьо - известный украинский певец. Он не только занимается развитием музыкальной карьеры, а также снимается в фильмах. Артист после 20 лет вместе расстался с женой Ярославой Притулой, которая известна как начинающая певица Slavia. Об этом сообщает Politeka.net.

Певец активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством. На этот раз он опубликовал фото в Инстаграм с известной телеведущей. На снимке Dzidzio в ярком желтом костюме обнимает Лилию Ребрик. Девушка в длинном белом шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополняют белые туфли на каблуке.







"С невероятной красоткой Лилией Ребрик. С утра на Днепре", - пишет певец.

Под публикацией поклонники оставили множество комплиментов: "Краса", "Просто огонь". И также фотографию прокомментировала Лилия Ребрик: "Какие мы хорошие!".

Напомним, Дзидзьо после развода с женой засветился с известной украинкой: "Какая же все-таки она красивая"

Politeka сообщала, Дзидзьо в обнимку с известной актрисой принимает поздравления: "Она действительно королева"

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