Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) появился на публике с известной телеведущей
Дзидзьо - известный украинский певец. Он не только занимается развитием музыкальной карьеры, а также снимается в фильмах. Артист после 20 лет вместе расстался с женой Ярославой Притулой, которая известна как начинающая певица Slavia. Об этом сообщает Politeka.net.
Певец активно ведет социальные сети и радует поклонников своим творчеством. На этот раз он опубликовал фото в Инстаграм с известной телеведущей. На снимке Dzidzio в ярком желтом костюме обнимает Лилию Ребрик. Девушка в длинном белом шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополняют белые туфли на каблуке.
"С невероятной красоткой Лилией Ребрик. С утра на Днепре", - пишет певец.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии
Оборвалась жизнь известного певца, раскрыта причина трагедии: «Больно даже думать…»
Самая богатая певица Украины поразила кадрами, как проходят ее вечера на отдыхе: «Аж мурашки по коже»
Под публикацией поклонники оставили множество комплиментов: "Краса", "Просто огонь". И также фотографию прокомментировала Лилия Ребрик: "Какие мы хорошие!".
Напомним, Дзидзьо после развода с женой засветился с известной украинкой: "Какая же все-таки она красивая"
Politeka сообщала, Дзидзьо в обнимку с известной актрисой принимает поздравления: "Она действительно королева"
Также, Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга: "Классные"