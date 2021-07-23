Бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо Ярослава Хома показала трогательное совместное фото с их общим приятелем

Весной этого года стало известно, что солист группы DZIDZIO Михаил Хома, выступающий под сценическим именем Дзидзьо, разводится со своей женой, певицей SLAVIA. Ярослава пожаловалась на то, что муж совершенно не поддерживал ее в стремлении строить собственную карьеру, а также в целом уделял ей мало внимания.

Однако, как оказалось, еще существуют вещи, которые объединяют пару. Так, 23 июля оба музыканта поделились в Инстаграм постами, посвященными одному человеку. В этот день свой день рождения отметил гитарист группы DZIDZIO Орест Галицкий.

По этому поводу SLAVIA опубликовала их совместное фото, на котором она прижимается к музыканту, который приобнимает ее своей рукой. Певица также показала архивные кадры с Орестом времен группы «Друзья», в которой они с Дзидзьо выступали вместе.

«Оставайся красавчиком во всех пониманиях! Живи на позитиве!», - подписала кадры Ярослава.

Дзидзьо также поздравил гитариста, опубликовав в Инстаграм видео с их совместного выступления.

«Поздравляем нашего супер-гитариста с днем рождения в комментах», - написал певец.

Поклонники группы тут же ответили на его призыв, засыпав музыканта приятными пожеланиями.

Напомним, певица Slavia призналась, как чувствовала себя в браке с Дзидзьо.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо после развода поразил новым образом на шоу "Співають всі".

Также Politeka писала, что Дзидзьо после развода со Slavia засветился в обнимку с известной блондинкой.