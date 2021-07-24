Известная украинская певица SLAVIA, бывшая супруга Дзидзьо, показала себя на новом фото, рассказав о ценностях

Как пишет Politeka.net, певица SLAVIA активно занимается своей карьерой. Красотка не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото красотка была в боди, а сверху надела прозрачный костюм. Образ SLAVIA дополнила интересным головным убором.

"Запад уже вовсю избавляется от образа жизни, где кто-то кому-то что-то должен. Женщина независимая ни от кого, кроме себя - это не как образ, а как ценность, аптренд.

Я за то, чтобы наконец выросло поколение, не боятся быть счастливыми, и открыто об этом заявляют. Украина меняется. Ибо все предыдущие поколения руководствовались концепцией: «Чтобы не завидовали, чтобы не сглазили; не говори, что тебе хорошо, потому что будут стараться тебе навредить ... ». Многие поколения ходили с несчастными, кислым писком, как в правильном дресс-коде.

Что мы можем сделать для постсоветской ментальности?

Как нам внедрить прогрессивные ценности, где Женщина живет, как хочет и, главное, знает, чего хочет?

Вы готовы посмотреть на себя с другой стороны?

Готовые к своей внутренней трансформации?

Готовы изменить свой Культурный код?", - написала девушка.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Вы как Мэрилин Монро... Даже если надеть мешок с картошкой)))всераано очень красивая. Насчёт мешка это я просто. Вы очень красивая и искренняя. Счастья Вам", "Просто звезда", "Золотые слова".

Напомним, певица Slavia засветилась в обнимку с гитаристом своего экс-мужа Дзидзьо

А еще Politeka сообщала, что Фреймут решила помочь экс-жене Дзидзьо

Также Politeka писала, что певице Slavia "обрезали крылья" стать известной после "Голосу країни"



