Известная украинская певица SLAVIA, бывшая супруга Дзидзьо, показала себя на новом фото, рассказав о ценностях
Как пишет Politeka.net, певица SLAVIA активно занимается своей карьерой. Красотка не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото красотка была в боди, а сверху надела прозрачный костюм. Образ SLAVIA дополнила интересным головным убором.
"Запад уже вовсю избавляется от образа жизни, где кто-то кому-то что-то должен. Женщина независимая ни от кого, кроме себя - это не как образ, а как ценность, аптренд.
Лобода после приезда в Киев объявилась в штанах-шароварах, озадачив фанатов: "Мой любимый цвет"
Экс-жена Позитива в платье с впечатляющим декольте прогулялась по Киеву: "Какая же ты Кармелита"
Внезапно ушел из жизни знаменитый актер и юморист: трагедия случилась прямо на сцене
Тина Кароль с мамой Дана Балана померились фигурами в алых платьях с неприличными декольте: "Так похожи"
20-летняя внучка Ротару в коротком топе сразила красотой: "Голливудская улыбка"
Я за то, чтобы наконец выросло поколение, не боятся быть счастливыми, и открыто об этом заявляют. Украина меняется. Ибо все предыдущие поколения руководствовались концепцией: «Чтобы не завидовали, чтобы не сглазили; не говори, что тебе хорошо, потому что будут стараться тебе навредить ... ». Многие поколения ходили с несчастными, кислым писком, как в правильном дресс-коде.
Что мы можем сделать для постсоветской ментальности?
Как нам внедрить прогрессивные ценности, где Женщина живет, как хочет и, главное, знает, чего хочет?
Вы готовы посмотреть на себя с другой стороны?
Готовые к своей внутренней трансформации?
Готовы изменить свой Культурный код?", - написала девушка.
Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:
"Вы как Мэрилин Монро... Даже если надеть мешок с картошкой)))всераано очень красивая. Насчёт мешка это я просто. Вы очень красивая и искренняя. Счастья Вам", "Просто звезда", "Золотые слова".
Напомним, певица Slavia засветилась в обнимку с гитаристом своего экс-мужа Дзидзьо
А еще Politeka сообщала, что Фреймут решила помочь экс-жене Дзидзьо
Также Politeka писала, что певице Slavia "обрезали крылья" стать известной после "Голосу країни"