Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), рассказала об интересном случае произошедшем с ней на шоу "Голос країни"

Певица не так давно развелась с мужем, украинским певцом DZIDZIO (Михаилом Хомой). Сейчас артистка занялась развитием сольной карьеры.

В новом интервью сайту Факты певица рассказала, как участвовала в шоу "Голос країни", но так и не попала в эфир.

События развернулись около восьми лет назад. Тогда SLAVIA приехала в Киев, и заболела, однако все же выступила на проекте.

По словам Ярославы, в студии переде судьями она была ослаблена и с температурой. Перед съемкой артистке поставили капельницу, дали лекарства.

Ярославе было плохо, она даже не могла есть.

В результате, к сожалению, во время выступления к ней никто не повернулся.

На тот момент членами жюри были Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Тина Кароль и Александр Пономарев. После выступления артисты поддержали Slavia и дали надежду.

Однако со стороны окружения Михаила Хомы реакция была нехорошей. Так, по словам артистки, ей позвонил организатор концерта DZIDZIO на стадионе "Арена Львів". Мужчина заявил, что у него есть знакомые на "Голосі", и он, мол, может сделать так, что Ярославы не будет на проекте. Далее человек из окружения е мужа попросил ехать ее домой и ничего себе не придумывать.

"То есть на мои желания и чувства никто не обращал внимания. А потом я посмотрела все эфиры и не увидела себя. Конечно, была очень расстроена», — сообщила SLAVIA.

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