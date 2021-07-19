Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), рассказала об интересном случае произошедшем с ней на шоу "Голос країни"

Певица не так давно развелась с мужем, украинским певцом DZIDZIO (Михаилом Хомой). Сейчас артистка занялась развитием сольной карьеры.

В новом интервью сайту Факты певица рассказала, как участвовала в шоу "Голос країни", но так и не попала в эфир.

События развернулись около восьми лет назад. Тогда SLAVIA приехала в Киев, и заболела, однако все же выступила на проекте.

По словам Ярославы, в студии переде судьями она была ослаблена и с температурой. Перед съемкой артистке поставили капельницу, дали лекарства.

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славия, SLAVIA, ярослава хома, скрин

Ярославе было плохо, она даже не могла есть.

В результате, к сожалению, во время выступления к ней никто не повернулся.

На тот момент членами жюри были Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Тина Кароль и Александр Пономарев. После выступления артисты поддержали Slavia и дали надежду.

SLAVIA, славия, ярослава хома, скрин

Однако со стороны окружения Михаила Хомы реакция была нехорошей. Так, по словам артистки, ей позвонил организатор концерта DZIDZIO на стадионе "Арена Львів". Мужчина заявил, что у него есть знакомые на "Голосі", и он, мол, может сделать так, что Ярославы не будет на проекте. Далее человек из окружения е мужа попросил ехать ее домой и ничего себе не придумывать.

"То есть на мои желания и чувства никто не обращал внимания. А потом я посмотрела все эфиры и не увидела себя. Конечно, была очень расстроена», — сообщила SLAVIA.

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