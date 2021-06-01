Украинская певица SLAVIA по случаю начала лета поделилась ярким солнечнім фото, на котором показала свою фигуру в купальнике

Ярослава Хома (настоящее имя певицы), которая сейчас находится в процессе развода с музыкантом DZIDZIO (Михаилом Хомой), поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем певица порадовала поклонников новым фото, пишет Politeka.net.

На снимке звезда позирует, сидя в бассейне. На ней цельный красный купальник с белой надписью и глубоким декольте. Волосы певицы оказались влажными из-за воды, а на ее лице не видно следов косметики. Ярослава зажмурилась, приподняв лицо к солнцу, и довольно улыбается.

В декольте певица засунула нежный белый цветок, который придал ее образу уникальный шарм.

«Пусть лето будет теплым», - подписала снимок SLAVIA.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее публикацию.

«Такая милая», «Цветочек!», «Красотулечка», «Какая вы красивая!», «Поздравляю тебя с летом», «Теплого солнечного лета!», «Волшебно», «Где вы были раньше?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что SLAVIA выложила в сеть снимок, на котором появилась в весьма смелом образе.

Перед камерой она появилась в короткой кожаной юбке черного цвета и яркой оранжевой блузке, поверх которой накинула темный пиджак.

Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia в кожаном мини преподала украинкам "урок": "Не стесняйся этого...".

Как сообщала Politeka, Цибульская решила высказаться о жене Dzidizio, с которой у них конфликт: "Я желаю Slavia...".

Также Politeka писала, что SLAVIA, которая разводится с Дзидзьо, показала, что с ней произошло: «Символическая встреча».