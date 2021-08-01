Известная украинская певица Slavia рассказала поклонникам, что надо делать, чтобы голос был сильным и мощным

Как пишет Politeka.net, Ярослава Притула, выступающая под псевдонимом Slavia, недавно после долгих лет супружеской жизни развелась с певцом Дзидзьо (настоящее имя Михаил Хома).

После громкого развода певица продолжает активно развивать сольную карьеру. Сейчас женщина готовится к масштабному концерту SLAVIA PREMIUM CONCERT, который состоится 5 августа в зале Хмельницкой филармонии. Так, Ярослава рассказала поклонникам в своем Instagram, что делает для того, чтобы ее голос был сильным.

"Упражнения на пресс это не только упругий животик, это еще и сильный голос. Голос приобретает силу звучания, опираясь на диафрагму (пресс). Отсюда и выражение-пение на диафрагме. Для мощного звукоизвлечения надо качать пресс", - рассказывает певица.

Поклонники звезды оценили публикацию и написали много комментариев.

"У вас замечательный пресс 😍 ", "обожаю твой пресс 😍 Знаю, что не просто он дается 💪🏻🔥🔥🔥 "," вы молодец, красотка)) 😍 я тоже такое упражнение делаю))", " красота и грация 😍😍😍 так держать! 👏👏👏👏👏", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что разведенный DZIDZIO в обнимку с яркой блондинкой объявил дату важного события: "Жду!".

Напомним, что Slavia с яркими губами и бокалом не унывает после развода с DZIDZIO: "взглядом бью наповал".

А еще Politeka сообщала, что ексдружина Дзідзьо Slavia после развода больше не одна и снова счастлива: "Тарас гораздо красивее".