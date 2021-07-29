У мережі розсекретили можливого залицяльника співачки Slavia, яка є колишньою дружиною Дзідзьо

Як повідомляє Politeka.net, не так давно відомий виконавець і шоумен Дзідзьо оголосив про розлучення з красунею-дружиною Ярославою, яка почала свою сольну кар'єру під ім'ям Slavia. І хоча галас навколо розставання пари ще не вщухла, дівчині вже почали приписувати нові романи. Так, нещодавно на YouTube-каналі Rostyslove Production ведучий висунув теорію про те, що на серце розведеної співачки претендує відомий диригент Тарас Демчишин (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ці чутки з'явилися не спроста, бо Ярослава і Тарас зараз разом працюють над програмою концерту, який на початку серпня відбудеться в Хмельницькому. "5 серпня співачка Slavia виступить на сцені Хмельницької обласної філармонії з надзвичайно талановитим і відомим диригентом Тарасом Демчишиним", - йдеться у підписі до відео.

В інтерв'ю YouTube-каналу диригент розповів, що він знає Ярославу ще зі школи, вони разом вчилися і вона завжди йому подобалася, проте прямо на питання про можливі стосунки не відповідає. Треба сказати, що в коментарях до відео користувачі почали заявляти, що Ярослава і Тарас могли б стати красивою парою.

"Славія заслуговує поваги і щирої любові, бажаю удачі", "Святе місце порожньо не буває, успіхів і процвітання Славії!", "Така красива дівчина довго сама не буде. Ще лікті буде Хома собі кусати, що зрадив свою Славію", "Не варто загадувати, якщо у них складеться, то це буде добре. Щастя парі", "Славія така умиротворена, світиться від щастя. Ось, що значить справжній чоловік поруч", "Тарас набагато красивіше, ніж Дзідзьо", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Співачка Slavia вразила фігурою в різних нарядах, світячись від щастя після розлучення: "Мені найбільше йде...".

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