Відома українська співачка SLAVIA здалася в компанії відомого диригента, з яким її підозрюють у романі

Нещодавно Ярослава Притула (справжнє ім'я співачки) після довгих років спільного життя розлучилася зі співаком Дзідзьо. Офіційно артистка не перебуває ні з ким у відносинах, проте останнім часом пішли чутки про те, що на її серце претендує відомий режисер Тарас Демчишин.

Артисти дійсно стали з'являтися разом, однак у цього є і менш романтичне пояснення: Slavia і Демчишин готуються до спільного концерту, який пройде 5 серпня в Хмельницькій обласній філармонії. Про це Ярослава розповіла у своєму Instagram, пише Politeka.net.

"Крутий мікс естради і класики. 5 серпня чекаємо Вас на SLAVIA PREMIUM CONCERT в залі Хмельницької філармонії", - написала співачка.

Цей пост вона супроводила колажем з різних фото. На одному з них співачка позувала поруч з Демчишиним, який приобнімав її за плечі. Співачка широко посміхалася і виглядала щасливою.

Пост вже "лайкнув" колишній чоловік Ярослави, Дзідзьо.

Шанувальники тут же прокоментували публікацію.

"Дуже красива пара, хотілося б бачити вас разом", "я зі Львова, поїхала б до Хмельницького на концерт, хто ще зі Львова поїде? Давайте разом", - пишуть люди.

Відзначимо, що Демчишин раніше зізнавався, що знає Ярославу ще зі школи, вони разом вчилися і вона завжди йому подобалася. При цьому на питання про можливі стосунки диригент відповідати відмовився.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо Slavia після розлучення більше не одна і знову щаслива.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо Slavia з келихом у руці показала, як засяяла після розлучення.

Також Politeka писала, що Slavia з яскравими губами і келихом не нудьгує після розлучення з DZIDZIO.