Певица Slavia, бывшая жена исполнителя Dzidzio, порадовала публику новыми сочными кадрами

Как известно, 37-летний Михаил Хома (настоящее имя Dzidzio) расстался со своей возлюбленной после 20 лет отношений. Расставание прошло не без скандалов. Поговаривали о том, что Хома "загулял" со своей давней знакомой певицей Ольгой Цибульской. Сама Slavia заявила, что экс-супруг внезапно стал другим человеком, с которым у нее нет общих точек прикосновений.

Тем не менее, развод, похоже, пошел Ярославе на пользу. Девушка начала сольную карьеру под брендом Slavia, и сейчас наслаждается свободой и творчеством.

В своих новых кадрах в "сториз" в Инстаграм бывшая жена Dzidzio показала, как теперь проводит свое свободное время. Певица, с яркими губами и в пудровой блузе, расслабилась в ресторане за бокалом интересного напитка, заинтриговав подписью:

"Игристого выпью бокал и взглядом бью наповал, я знаю, с такой красотой не долго..." Кто знает, из какой песни эти слова?", - спросила у публики Slavia, дав возможность выбрать из двух вариантов: "Я тебе не мамка" или "Хочу крутого".

Также певица сделала отдельный пост, представ в том же образе и в том же месте:

"Поздравляю с Днем Крещения Руси, и Днем ангела Владимира. Подготовка к концерту с оркестром отнимает много сил... Сегодня день любви к себе. С напряжения - в легкость, расслабленность и сияние 🌞 Спасибо, что голосовали в Сторис, вместе мы выбрали именно этот лук 🤍", - поделилась она.

Напомним, певица Slavia впечатлила фигурой в разных нарядах, светясь от счастья после развода: "Мне больше всего идет...".

Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо Slavia показала формы в узком боди, нарвавшись на комплименты: "Вы как Мэрилин Монро".

Также Politeka писала, что Дзидзьо после развода со Slavia подловили с беременной Катей Осадчей: "Загульщик".