Начинающая певица SLAVIA, которая недавно развелась с продюсером и музыкантом Дзидзьо, очаровала яркой красотой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позировала с ярким макияжем и красивой укладкой. Девушка сидела за столом, держа в руках бокал с коктейлем. Она выглядела невероятно счастливой, о чем не упустила момента сообщить в посте.

«Поздравляю с Днем Крещения Руси, и Днем ангела Владимира. Подготовка к концерту с оркестром отнимает много сил...Сегодня день любви к себе. Из напряжения - в легкость, расслабленность и сияние», - подписала фото молодая звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Поздравляю тебя Солнышко! Какая ты хорошенькая, как цветочек! Любви тебе!», «Очень красивая», «Леди, вы прекрасная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после развода Slavia строит сольную карьеру.

Напомним, что Slavia засветилась в обнимку с гитаристом своего бывшего мужа: фото с музыкантом.

Как сообщала Politeka, Slavia очаровала фигурой в разных нарядах и показала, как светится от счастья: "Мне больше всего идет...".

Также Politeka писала, что Slavia показала прелести фигуры в узком боди, без комплиментов не обошлось: "Вы как Мэрилин Монро".